HT Magazin'de yer alan habere göre, Hadise, dans şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de konser veren şarkıcının, bu kez sahne performansı değil, korumalara verdiği talimatlar damga vurmuştu.

Güvenlik görevlileri, “Kesin talimat var. Hadise Hanım yakın plan fotoğraf istemiyor” diyerek basın mensuplarını sahneye yanaştırmamıştı.