1 Mayıs'ta Zonguldak'a sahne alan ünlü Rock müziği sanatçısı Haluk Levent'in, 76 bin TL'lik konser gelirini maden şehitlerinin ailelerine bağışladığı ortaya çıktı.

Genel Maden İşçileri Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta kutlama kararı aldı.

İHA'nın haberine göre, kutlamalar kapsamında ünlü Rock müziği sanatçısı Haluk Levent de Madenci Anıtı önünde on binlere konser verdi. GMİS'ten de konser ücreti olarak 76 bin 500 TL alması eleştiri konusu oldu.

Bunun üzerine yerel basındaki eleştirilere açıklık getiren Levent, konser gelirini 8 maden şehidinin ailesine bağışladığını açıkladı. Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Konser fiyatım azdır çoktur bilemem. Buradan yazmak istemezdim ama konser sonrası eşleri maden faciasında ölmüş 8 aileye bu paraları dağıttım. Genel Maden İş Başkanı Ahmet Bey seçti aileleri ve yönetim kurulu şahittir bu duruma. Basına haber vermek istemedim sadece. Meblağ doğru ama yorumlar kötü geldi o çevreden. Bu sebeple açıklama yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.