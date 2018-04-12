Cadde'nin ahberine göre, kızı Ayşe ile beraber mağazaları dolaşan Hamdi Alkan, her zaman olduğu gibi esprileri ile ortamın neşe kaynağı oldu.

Hamdi Alkan, sevenlerini ve oyuncu olmak isteyenleri heyecanladıracak bir müjdeyi de verdi. Yakın zamanda yarışma programı ile televizyonlarda olacağını belirten ünlü yönetmen ve oyuncu, "Türkiye'nin genç, başarılı starlarını bulmak için bir yarışma programı ile ekranlarda olacağız. Güzel olacağına yürekten inanıyorum. En önemlisi de gerçekten televizyon camiasına yeni starlar kazandıracağımıza inancım tam" açıklamasında bulundu.