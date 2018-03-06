Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Hande Ataizi avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla eşi Benjamın Harvey'den boşanmak üzere Gaziosmanpaşa 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.



Duruşmaya birlikte gelen Ataizi ve Harvey, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin 3 yaşındaki oğlunun velayeti annesi Hande Ataizi'ne verildi. Avukat Şeyma Yıldırım, boşanma kararının ardından adliye çıkışı Hande Ataizi ile olan fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.



Hande Ataizi de sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı, ilk kez sizle paylaşmak istedim: Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda... Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan etkilenmisin."



Ataizi'nin İstanbul Aile Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açtığı boşanma davasına 2 Mart'a gün verilmiş, taraflar duruşmaya katılmayınca mahkeme hâkimi duruşmayı bitirmişti. Hande Ataizi, davanın düşmesinin ardından 5 Mart'ta tekrar boşanma davası açmış ve gün almıştı.



Oğlunun velayetini isteyen Hande Ataizi dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu. Evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" demişti. Taraflar, karşılıklı olarak tazminat, nafaka ve mal paylaşımı istememişti.

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