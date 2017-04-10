Boşanan ünlü çiftler

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HANDE ATAİZİ - FETHİ PEKİN

Hande Ataizi'nin Fethi Pekin ile yaptığı evlilik olaylı olmuştu. Pekin'in ailesi bu evliliğe sıcak bakmadığı için çift imzaları attıktan sonra boşanmaya karar verdi. Evlilikleri sadece iki saat sürdü.