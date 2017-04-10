Boşanan ünlü çiftler

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:54:38 | Güncelleme: 16:43:57
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ECE ERKEN-SERKAN UÇAR 2014 yılında evlenen çift 2015 yılında boşandı.
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BADE İŞÇİL-MALKOÇ SÜALP 2013 yılında evlenen çift uzun süren boşanma davasından sonra 2016'da yollarını ayırdı.
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YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK 2009'da evlenen çift, 2015 yılında ayrılık kararı aldı.
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KEREMCEM-SEDA GÜVEN 2014 yılında evlenen çift 9 ay sonra boşandı.
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NAZ ELMAS-EMRE KIRAMER 2015 yılında evlenen çiftin aşkları uzun sürmedi ve 6 ay sonra boşandılar.
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TEOMAN-AYŞE KAYA 2013 yılında evlenen çift 2 yıl sonra boşandı.
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ÖZGE BORAK-ATA DEMİRER 2012 yılında evlenen çift 2014 yılında boşandı.
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ÇAĞLA ŞIKEL-EMRE ALTUĞ 2008 yılında evlenen çift 2015 yılında ayrılık kararı aldı.
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KUTSİ-SİNEM BAYRAKTUTAR 2008 yılında evlenen çift, 2015 yılında yollarını ayırdı.
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SERDAR BİLGİLİ - NAZLI ÇELİK 2015 yılında, Sevgililer Günü’nde Madrid’de nikâh masasına oturan Serdar Bilgili ve Nazlı Çelik Eylül ayında boşandı.
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HELİN AVŞAR - SERHAN BORA 2016 Şubat ayında Serhan Bora ile sürpriz bir kararla dünyaevine giren Helin Avşar, 6 ay sonra boşanma kararı aldı.
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ŞEBNEM BOZOKLU-EMRE İZER 2010 yılında evlenen çift 2016'da boşandı.
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RAFET EL ROMAN-CEREN KAPLAKARSLAN 2014 yılında evlenen çift 2 yıl sonra boşandı.
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HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU 1997'de evlenen çift 2005 yılında boşandı.
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TAMER KARADAĞLI-ARZU BALKAN 2002 yılında evlenen çift 2007 yılında boşandı.
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HANDE ATAİZİ - FETHİ PEKİN Hande Ataizi'nin Fethi Pekin ile yaptığı evlilik olaylı olmuştu. Pekin'in ailesi bu evliliğe sıcak bakmadığı için çift imzaları attıktan sonra boşanmaya karar verdi. Evlilikleri sadece iki saat sürdü.
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SİBEL CAN-HAKAN URAL 1988 yılında evlenen çift 1999 yılında yollarını ayırdı.
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AMBER HEARD - JOHNNY DEEP 2015 yılında evlendiler, 2017 yılında boşandılar.
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CANER ERKİN - ASENA ATALAY 2010 yılında evlendiler, 2016 yılında boşandılar.
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DOLUNAY SOYSERT - SİNAN TUZCU 2006 yılında evlenen çift 2016 yılında boşandı.
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HANDE SUBAŞI - CAN TURSAN 2012'de evlendiler, 2016 yılında boşandılar.
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İREM DERİCİ - RIZA ESENDEMİR 2014 ylında evlendiler, 2016 yılında yolları ayrıldı.
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KAAN TANGÖZE - SEÇKİN PİRİLER 2010 yılında evlenen çift 2016 yılında boşandı.
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ÜMİT KANTARCILAR - GAMZE TOPUZ 2014 yılında evlendiler, 2106 yılında boşandılar.
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ZEYNEP CASALİNİ - TAHSİN BERK 2011 yılında evlenen çift 2016 yılında boşandı.
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CEM YILMAZ - AHU YAĞTU Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2013'ün Aralık ayında resmen boşandılar. Onları minik oğulları da bir arada tutamadı.
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OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN 2012 yılının Temmuz ayında evlendiler, 10 ay sonra boşandılar.
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CENGİZ ÇOLAK-PELİN SÖNMEZ Pelin Sönmez ile işadamı Cengiz Çolak, Los Angelesta gösterişli bir törenle evlenmişti. Çiftin evliliği sadece 45 gün sürdü. Çift, evlendikleri gibi hızlı bir şekilde boşandı.
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MELİSA SÖZEN-ALİCAN ULUSOY Melisa Sözen ile Alican Ulusoy da dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı. Ancak onların yuvası da sadece 5 ay sonra dağıldı. Çift 31 Temmuz 2013'te evlenmişti.
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ÖZGE ULUSOY- FERRUH TAŞDEMİR Özge Ulusoy ile Ferruh Taşdemir'in evliliği de olaylı oldu. Ulusoy'un; evliliğe karşı çıkan annesi nikahı bastı. O gece olaylı geçti. Çift hemen ertesi gün boşanmaya karar verdi.