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10 NİSAN 2017
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Boşanan ünlü çiftler

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:54:38

  • 1 Boşanan ünlü çiftler
    1 | 30

    ECE ERKEN-SERKAN UÇAR
    2014 yılında evlenen çift 2015 yılında boşandı.

  • 2 Boşanan ünlü çiftler
    2 | 30

    BADE İŞÇİL-MALKOÇ SÜALP
    2013 yılında evlenen çift uzun süren boşanma davasından sonra 2016'da yollarını ayırdı.

  • 3 Boşanan ünlü çiftler
    3 | 30

    YEŞİM SALKIM-HAKAN ERATİK
    2009'da evlenen çift, 2015 yılında ayrılık kararı aldı.

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