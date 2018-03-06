HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu, “Dolgun, güçlü ve canlı saçların kadınları ne kadar mutlu ettiğini biliyorum. Onlara ihtiyaçları olan çözümü sunan bir elçi olmak çok heyecan verici” dedi.

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