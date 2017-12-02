Hande Yener'den Aylin Coşkun'a: Türkiye ile Rusya gibiyiz

HT Magazin'den yer alan habere göre; Partiden Hande Yener’le ayrılan şarkıcı, kankasının ne aldığı sorulunca, “Bana kalbini verdi, daha ne verecek?” dedi. Demet Akalın için söylediği, “Kuzey Kore ile amerika gibiyiz” lafı hatırlatılan Yener, Coşkun’a sarılıp, “Türkiye ile Rusya gibiyiz” esprisiyle güldürdü.

aylin coşkun

hande yener