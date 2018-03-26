Makaron'un haberine göre, mahkemelik olduğu Seren Serengil ile barışması hakkında konuşan Hande Yener, “Kılıçlarımızı geri çektik” diyerek davalardan vazgeçtiklerini belirtti.



Aralarında yaşanan tartışma sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü geçtiğimzi günlerde sona ermişti. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Serengil ve Yener ikilisi barışmıştı.

Aylin Coşkun, Hande Yener ile Seren Serengil’in küskünlüğünün sona ermesine sevindiğini söyleyerek eklemişti:

"Ama ben Seren ile barışmam. Müzik kariyerimde 14 yıl sonra gelen başarımı karaladı. Affetmeyi asla düşünmüyorum. Barışmak gibi bir niyetim yok."