Harun Tekin şikayetini geri aldı

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, geçen yıl şubat ayında takım otobüsüne saldırıp kendisini darp eden taraftarlar için açılan davada şikayetini geri aldı. O dönem aldığı darbeler sonucu Harun’un yüzünde morluklar oluşmuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Orhangazi Adliyesi’ne giden Harun Tekin, Cumhuriyet savcılığı’na giderek taraftarlarla ilgili şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini bildirdi.



Bursaspor Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Özgür Alpaslan Sümer, “Şikayetini geri almayan en son Harun kalmıştı, o da şikayetini geri aldı” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Süper Lig'de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, dönüş yolunda bir grup taraftarın tepkisi ile karşılaşmıştı.

Osmangazi Köprüsü çıkışındaki gişelerde takım otobüsünü durduran taraftarların futbolculara yönelik küfürlü konuşmalarının ardından milli kaleci Harun Tekin ile yaşadıkları arbedenin görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

Harun Tekin

bursaspor