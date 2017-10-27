Hava yolu taşımacılığında ABD kaybediyor, Çin yükseliyor! Türkiye ilk 10'a aday

Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği'nin (IATA) tahminlerine göre, havayolu taşımacılığının merkezi Doğu'ya doğru kayıyor. Yolcu sayısında ise global düzeyde büyük bir artış bekleniyor.

Bu yıl 4 milyar olan yolcu sayısı 2036 yılında yaklaşık iki kat artışla 7.8 milyar yolcuya çıkacak.



IATA, önümüzdeki 20 yılda uçağa ilk kez binecek kişilerin yarısının Asya'da yaşayacağını öngörüyor. Kurum, önümüzdeki 20 yılda sektörde önemli değişiklikler yaşanacağını düşünürken, 5 yıllık süreçte çok daha çarpıcı hareketler öngörüyor.

Buna göre Çin, önceki tahminlerden iki yıl daha erken, yani 2022 yılına kadar dünyanın en büyük havayolu pazarı unvanını ABD'den alacak.





Dünyanın en iyi havayolu şirketleri







































































































































































































Dünyanın en iyi havayolu şirketleri

TÜRKİYE DE LİSTEYE GİRİYOR

Çinli havayolları son yıllarda uluslararası destinasyon sayılarını hızlı bir şekilde artırıyor. Air China ve Hainan Airlines, sadece bu hafta içerisinde ABD'de üç yeni rota açtı.

Öte yandan, Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde de ciddi bir hareketlenme bekleniyor. Tahminlere göre şu an üçüncü sırada olan İngiltere 2025'de Hindistan'ın, 2030 yılında da Endonezya'nın arkasından beşinciliğe gerileyecek.

Avrupa'nın etkisi azalmaya devam ederken Tayland ve Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılda en büyük 10 pazar arasında girmesi bekleniyor. Fransa ve İtalya ise 11 ve 12'inciliğe gerileyecek.

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