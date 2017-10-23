Hayat Bilgisi’nin ‘Barbie’si psikolog oldu

Başrollerini Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal ve Bestemsu Özdemir’in paylaştığı,‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’ filmi, 3 Kasım’da vizyona giriyor.



HT Magazin’de yer alan habere göre, senaristliğini ve yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği filmde, ‘Hayat Bilgisi’ dizisindeki Barbie rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, Kocaoğlu ve Özdemir’in psikoloğunu canlandırıyor. İkilinin yaşadığı buhranlara, ilginç bir tesadüfle çözüm bulacak olan Erdem, eğlence dolu sahnelerle herkesi kahkahalara boğacak.

İpek Erdem