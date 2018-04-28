HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yazın dizi yapmayı düşünmediğini, film projelerine sıcak baktığını söyleyen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili de konuştu:



“Evliliğe tövbe etmedim. Hayatımda biri yok ama aşka kapılarım açık. Aşka kapılarımı hiç kapatmadım.”

"AŞK HİSSİNİ HİÇ YAŞAMADIM"

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Hiç sahip olamadığın bir aşka kapıldın mı?” sorusuna Hayatım boyunca hiç yaşamadım o hissi. Hatta küçükken yabancı şarkıcılar ve oyuncuların posterleri olurdu arkadaşlarımın odalarında, o zaman bile anlamazdım o duyguyu” demişti.

"HERKES EKTİĞİNİ BİÇİYOR"

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde, son dönemde yaşadığı Tuan Tunalı ile boşanma süreci hakkında konuşmuştu.

Güzel oyuncu, "Herkes bu hayatta ektiğini biçiyor, benim söylemlerim yanlış anlaşılıyor. O yüzden artık bu işlere düşmeyeceğim, farklı anlamlar yükleniyor. Ben bu konuyu kapattım, herkes bir şeyler paylaşmakta özgür. Bunlar benim gündemim içinde değil, sizler de bunu unutun" demişti.