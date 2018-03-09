Cadde'nin haberine göre, Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde yaşadığı boşanma süreci hakkında konuştu.

Güzel oyuncu, "Herkes bu hayatta ektiğini biçiyor, benim söylemlerim yanlış anlaşılıyor. O yüzden artık bu işlere düşmeyeceğim, farklı anlamlar yükleniyor. Ben bu konuyu kapattım, herkes bir şeyler paylaşmakta özgür. Bunlar benim gündemim içinde değil, sizler de bunu unutun" dedi.