Oyuncu Hazal Kaya, henüz ünlü bir isim olmadan önce severek takip ettiği Songül Öden’le bir araya gelince selfie çekmeyi ihmal etmedi.

Kaya, sosyal medya hesabından meslektaşı Songül Öden’le fotoğrafını “10 yıldır hastasıyım, yalan değil” notuyla paylaştı.

