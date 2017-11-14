Hazine 3,1 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz 13,31 ve bileşik faiz yüzde 13,75 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 358,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 485,1 milyon lira, net satış 482,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 240 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1,8 milyon lira teklif alındı ve 551 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,98, bileşik faiz yüzde 12,33 oldu. İhalede 1 milyar 813,8 milyon liralık teklif gelirken, 922,8 milyon liralık nominal satış, 867,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 240 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 582 milyon liralık teklifin ise 711,9 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 93 milyon lira borçlandı.

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