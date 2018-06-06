Ağbal, şunları söyledi:

"2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk





"Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik

"İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak"

2B ARAZİ NEDİR?

Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arziler 2B arazi olarak adlandırılır. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.

2B ARAZİ TAPUSU NASIL ALINIR?

Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının, tasarrufuna geçer. Anayasanın 169. ve 170. maddelerinde açıkça belirtildiği üzere 2b araziler, orman köylüsü dışındaki 3. kişilere satılamıyor. 2/B arazi tapusu almaya hak kazanmak için, satın alınmak istenen araziyi 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıyor olmak ve belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere başvurmak gerekiyor. Hak sahipleri, arazi için idarenin belirlediği satış bedeline itiraz edemiyor ve bunu dava konusu yapamıyor.

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