MİLLİ TAKIMLAR HAZIRLIK MAÇLARI... GÜNÜN PROGRAMI
17:00 | Ermenistan - Estonya
17:00 | Kuzey İrlanda - Güney Kore
18:00 | Kanada - Yeni Zelanda
18:00 | Gürcistan - Litvanya
20:00 | İsveç - Şili
20:15 | İngiltere U21 - Romanya U21
21:00 | İsrail - Romanya
21:00 | Fildişi Sahili - Togo
MİLLİLERDEN YENİ BİR SAYFA
Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi ve İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Milli Takımımız, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
27 Mart 2018: Karadağ-Türkiye
28 Mayıs 2018: Türkiye-İran
5 Haziran 2018: Rusya-Türkiye
UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2
07.09.2018 Türkiye Rusya
10.09.2018 İsveç-Türkiye
14.10.2018 Rusya-Türkiye
17.11.2018 Türkiye-İsveç
HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI
BREZİLYA SONRADAN AÇILDI
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya, deplasmanda Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Luzhniki Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Miranda, 62. dakikada Coutinho ve 66. dakikada Paulinho kaydetti.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Günün diğer maçında Azerbaycan, Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle sahasında Belarus'a 1-0 yenildi.
ALMANYA - İSPANYA YENİŞEMEDİ
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Almanya ile İspanya 1-1 berabere kaldı.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da oynanan mücadelede İspanya, 6. dakikada Rodrigo'nun golüyle öne geçti. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, 35. dakikada Thomas Müller ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Türk asıllı futbolculardan Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, İlkay Gündoğan 53. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi. Liverpoollu Emre Can ise yedek kulübesinde görev bekledi.
ASTORİ UNUTULMADI
İngiltere'nin Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, İtalya'yı 2-0 yendi.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yedek kulübesinde oturduğu maçta Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 75. dakikada Ever Banega ve 85. dakikada Manuel Lanzini kaydetti.
İtalya Milli Takımı oyuncuları, bu ay başında hayatını kaybeden takım arkadaşları Davide Astori'yi unutmadı.
Isınmaya Astori'nin 13 numaralı formasıyla çıkan futbolcuların maçta giydikleri formada ise "Davide her zaman bizimle, 13" yazısı yer aldı.
Karşılaşma öncesinde de Astori için saygı duruşunda bulunuldu.
PORTEKİZ RONALDO İLE KAZANDI
İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta Portekiz, Ronaldo'nun golleriyle Mısır'ı 2-1 yendi.
Muhammed Salah'ın, 56. dakikadaki golüyle Mısır'ı 1-0 öne geçirdiği maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz, 90+2 ve 90+4. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo 90 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ricardo Quaresma 61. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.
İNGİLTERE 1-0 GALİP
Johan Cruijff Arena'da oynanan hazırlık maçında İngiltere, Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Jesse Lingard attı.
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda 66. dakikada oyuna girdi.
FİNLANDİYA İLE MAKEDONYA YENİŞEMEDİ
Finlandiya ile Makedonya milli futbol takımları arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçı, 0-0 sona erdi.
Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşmada her iki takım da gol atmayı başaramadı.
Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan yönetti. Hazırlık maçında Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı üstlendi.
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