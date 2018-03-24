2016 Avrupa Şampiyonası'nın son şampiyonu Portekiz, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında 1990'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır'ı ağırladı. Son dönemin formda yıldızları Cristiano Ronaldo ve Mo Salah'ın karşılaşmasında yıldızlaşan isim ise Beşiktaşlı Ricardo Quaresma oldu!
Liverpool formasıyla çıktığı 30 maçta 28 gol atan Salah, gollerine milli takım formasıyla da devam etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 56. dakikasında sahne alan yıldız futbolcu, yaptığı tek vuruşla Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, maçta 61. dakika oynanırken Joao Mario'nun yerine oyuna girdi ve karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Portekiz aradığı golü son dakikalara kadar bulamadı.
Mücadelede 90+2. dakika oynanırken Ricardo Quaresma'nın ortasına yükselen Ronaldo önce skoru 1-1'e getirdi, sonrasında ise galibiyet golünü attı.
90+4. dakikada da sahne alan ikilinin işbirliğinde Ronaldo yine gol atınca Portekiz galibiyete uzandı.
"BASKI HİSSETMİYORUZ"
Ricardo Quaresma, maç sonunda kısa bir açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcu, performansının övülmesinin ardından işlerini yaptıklarını söylerken, iyi savunma yapan takımları açabilecek isimlere sahip olduklarını söyledi.
Quaresma ilk olarak, ''Ben sadece işimi yaptım. Takımıma yardım etmeye çalıştım ve bunu başardığım için mutluyum. Şimdi devam etmemiz gerekiyor. Bir baskı hissetmiyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Mısır karşılaşmasını da yorumlayan Quaresma, ''Sonuçta kolay maç yok. Mısır iyi savunma yaptı ama bunu çözebilecek oyuncularımız var'' sözleriyle açıklamasını tamamladı.
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