Helin Avşar’ın estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı!

Ablası Hülya Avşar kadar olmasa da şu anki hali ile beğenilen Helin Avşar'ın her şeyini estetiğe borçlu olduğu ortaya çıkan eski fotoğrafıyla anlaşıldı.

"İYİ Kİ ESTETİK YAPTIRMIŞ"

Helin Avşar'ın eski halini görenler, "İyi ki estetik yaptırmış." yorumunda bulunmadan edemedi. Helin'i estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı.

İşte Helin Avşar'ın önceki ve sonraki hali:

helin avşar

helin avşar estetiksiz