Dijital güvenlik şirketi Trend Micro tarafından paylaşılan bir rapor, Android kullanıcıları için önemli bir güvenlik zafiyetini ortaya koydu. Rapora göre, HiddenMiner ismi verilen yeni bir casus yazılım mevcut ve bu casus yazılım Android kullanıcılarından gizli olarak telefonda kripto para madenciliği yapıyor.

Monero isimli dijital para için madencilik yapan bu zararlı yazılım, herhangi bir sınır veya komutla engellenmediği için telefonun ömrünü bitirene kadar korsan madencilik faaliyetlerine devam ediyor.

En sonunda durum öyle bir hal alıyor ki, telefonun CPU'su ve bataryası tamamen tükenmiş oluyor. Aslında bu Android dünyasında bir ilk de değil. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Loapi isimli zararlı yazılım, benzer bir korsan madencilik faaliyet yapmış ve 48 saat içerisinde bir telefonun arka pilinin şişerek patlamasına neden olmuştu.

HiddenMiner ismi verilen casus yazılımın da benzer sonuçlara ulaşması muhtemel. Trend Micro'nun bu ismi vermesinin nedeni ise, bu yazılımın tespit edilmesinin oldukça zor olması. Telefonlarında büyük bir performans kaybı ve yavaşlama hisseden Android kullanıcılarının yapabileceği en iyi şeyse, telefonlarını tamamen temizleyecek bir format atılması olacaktır.