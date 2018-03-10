Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Toronto Raptors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 108-105 yenerek rakibinin 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. İki konferans liderinin mücadelesinde, son 17 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza atan batı ekibi Houston Rockets, deplasmanda doğu temsilcisi Toronto Raptors'a 108-105 kaybetti.
Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Raptors'ta Kyle Lowry 30 sayı ve 6 asist, DeMar DeRozan 23 sayı ve 7 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Mağlubiyete rağmen konferansında liderliğini koruyan Rockets'ta all-star James Harden'ın 40 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Chris Paul ve Eric Gordon 14'er sayı, Clint Capela ise 13 sayı ve 13 ribaunt ile mücadele etti.
PELICANS'IN DA SERİSİ BOZULDU
Washington Wizards'a 116-97 yenilen New Orleans Pelicans'ın ise 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sezon 38'inci kez kazanan Wizards'ta Otto Porter Jr. 19 sayı ve 7 ribaunt, Markieff Morris 17 sayı ve 6 ribaunt, Bradley Beal 16 sayı ve 7 asist, Mike Scott ise 14 sayı ile oynadı.
Sezonun 27'nci mağlubiyetini alan Pelicans'ta Darius Miller 20 sayı, Cheick Diallo 14 sayı ve 9 ribaunt, Rajon Rondo ise 11 sayı ve 4 asist üretti.
WARRIORS LİDERLİK ŞANSINI KAÇIRDI
Son 7 maçını kazanan Golden State Warriors ise deplasmanda Portland Trail Blazers'a 125-108'lik skorla kaybetti ve Batı Konferansı'nda liderlik koltuğuna oturma şansını kaybetti.
Üst üste 9'uncu kez sahadan galip ayrılan Blazers'ta CJ McCollum 30 sayı ve 4 ribaunt, Damian Lillard 28 sayı ve 8 asist ile galibiyetin mimarları oldu. Ed Davis 10 sayı ve 15 ribaunt, Jusuf Nurkic de 10 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Sezonun 15'inci yenilgisini alan Warriors'ta Kevin Durant 40 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Klay Thompson 25 sayı, Draymond Green 12 ribaunt, 7 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 99-83
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 112-87
Toronto Raptors-Houston Rockets: 108-105
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 78-95
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 120-112
New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 97-116
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 125-116
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 125-108
Sacramento Kings-Orlando Magic: 94-88
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 116-102
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