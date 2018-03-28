Huawei P20 ve P20 Pro modelleri resmen tanıtıldı. Çin'in en önemli teknoloji markalarından Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei P20 Pro, 6,1 inç büyüklüğünde 1080x2240 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Kirin 970 yonga setiyle güçlendirilen telefonda ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Telefonun asıl özelliği ise, dünyada bir ilk olan 3 kamera! Huawei P20 Pro'nun arka yüzünde, biri 40MP, diğeri 20MP ve sonuncusu da 8MP olan üç farklı kamera yer alıyor. 40MP'lik kamera f/1.8 diyafram açıklığına, 20MP'lik kamera f/1.6 diyafram açıklığına, 8MP'lik kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip.

Huawei bu üçlü kamera seti sayesinde, iPhone X'dan %61, Galaxy S9'dan ise %22 oranında daha geniş piksel büyüklüğüne ulaşmış oldu. Ayrıca, dünyanın en önemli derecelendirme sitelerinden DxOMark'ın puanlamasında da Huawei P20 Pro, 109 puanla tüm rakiplerini geride bıraktı.

İkinci sıraya Huawei'nin diğer yeni telefonu Huawei P20 102 puanla yerleşirken, Galaxy S9 Plus 99 puanla üçüncü sıraya geriledi. Apple iPhone X ise 97 puanla rakiplerinin bir adım gerisinde kaldı.