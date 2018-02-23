Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde mağazaları gezen İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, alışveriş sırasında aldıkları ürünleri birbirine gösterip fikir aldı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren İbrahim Büyükak, "Her şey bildiğiniz gibi. Henüz yeni bir proje yok, şimdilik dinleniyorum. Almamız gereken bir kaç şey vardı, onları alıp hemen çıkacağız” dedi.