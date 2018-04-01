Los Angeles Galaxy ile Los Angeles FC maçına Zlatan Ibrahimovic damgası! Maça hızlı başlayan Los Angeles FC, Carlos Vela'nın iki, Steres'in kendi kalesine attığı golle maçta 3-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Galaxy ise 61. dakikada Lletget'in attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Maça yedek başlayan Zlatan Ibrahimovic, oyuna 71. dakikada dahil oldu ve maçın tüm kaderi değişti. Karşılaşmanın 73. dakikasında Pontius ile farkı 1'e indirmeyi başaran Los Angeles Galaxy'de sahne sırası daha sonra Ibrahimovic'e geldi.

İsveçli golcü, 77. dakikada önce beraberliği sağladı. Son sözü ise yine 90. dakikada Ibrahimovic söyledi ve Los Angeles Galaxy, 3-0 geriye düştüğü maçta Los Angeles FC'yi 4-3 mağlup etti.