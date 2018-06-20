Özhaseki, yaptığı açıklamada, terörden zarar gören bölgelerde İLBANK tarafından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör sorununun bittiğini ve terörden zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığını anlatan Özhaseki, "Terörden zarar gören bölgeleri yeniden inşa ediyoruz." dedi.
Özhaseki, bu bölgelerde devletin vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve mağdurların zararlarının karşılandığını vurguladı.
Bölgede İLBANK tarafından yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı bölge halkının bir an önce temel altyapı hizmetlerine kavuşması için ilgili kuruluşumuz olan İLBANK tarafından, Şırnak Merkez, Cizre, İdil, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Sur bölgelerinde gerekli hasar tespit çalışmaları bitirildi. Etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak, yapım ihaleleri gerçekleştirildi." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, bölgede planlama, altyapı, yol, konut ve ticaret yapım, kentsel ve bina bazlı yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "İLBANK tarafından yıl sonuna kadar 7 içme suyu, 10 atık su ve bir yol projesi olmak üzere toplam 18 altyapı projesi tamamlanacak. Bu işler için tahsis edilen bütçe ödeneğinin yaklaşık 626 milyon lira olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.
SİLOPİ'YE YIL SONUNA KADAR 188 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Şehirlerin insana hizmet üzerine kurgulanması gerektiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:
"6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Şırnak iline bağlı Silopi ilçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içinde bulunan 29,16 hektar alan yüzölçüme sahip alanda İLBANK tarafından 516 konut, taziye evi, sağlık ocağı, çarşı, cami, spor alanları, park ve çevre tanzimi işleri yürütülüyor. Bu kapsamda konut inşaatları tamamlandı, yol inşaatları 2018 Temmuz'da, sağlık ocağı, çarşı inşaatları Ağustos'ta, cami inşaatının ise Kasım ayı itibarıyla bitirilmesi ve yaklaşık 188 milyon liraya mal olacağı planlanıyor."
Bitirilen evlerin büyük bir kısmını vatandaşlara teslim ettiklerine işaret eden Mehmet Özhaseki, "Yaklaşık 200 milyon lira harcadık. Bundan sonra da bu bölgelerimizdeki projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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