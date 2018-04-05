HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, İlker Kaleli- Burçin Terzioğlu çifti, önceki akşam Fikret Kuşkan ve dostlarıyla Arnavutköy’de yemek yedi.



Ayrılık iddialarını çürüten ikiliden Kaleli, evlilikle ilgili soruları ise “Biz böyle gayet mutluyuz” diye yanıtladı.

Bu Konu İle İlgili Haberler