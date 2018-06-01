Başbakan Binali Yıldırım'ın imar barışı açıklaması heyecan yarattı. Çünkü imar barışı 2017 öncesinde yapılmış iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi demek. İskan verilen yapılara bu kapsamda su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
Öte yandan Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamasında bunun bir af olmadığının altını çizerek imarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil bir kayıt belgesi verileceğini açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,"Bu bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devletiyle helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor" dedi.
İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR? İŞTE SON TARİH...
İmar barışı için 31 Ocak 2018 tarihine kadar vaktiniz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara imar barışı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda binanın metre karesi, yüzölçümü gibi ayrıntılar da yer alacak. Başvuru sonrasında tapu yerine kayıt belgesi verilecek.
BAŞBAKAN'IN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI
Başbakan Yıldırım imar barışını şu sözlerle anlattı;"Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var.
Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor."
İMAR BARIŞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?
İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar kapsam dışında olacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeye göre, “imar barışı” düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
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