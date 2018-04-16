İnanlar İnşaat'ın iflası istendi.

53 yıllık şirketin patronu Serdar İnan, sosyal medya hesapları üzerinden ekonomik nedenlerden dolayı şirketin zor durumda olduğu ve hak sahiplerinin alacaklarını rahatlıkla alabilmesi için yetkili makamlardan iflas işlemlerinin yapılması yönünde bir açıklamada bulundu.

Serdar İnan, 600 kadar çalışanın maaşlarının ödenemez duruma geldiğini belirterek yaptığı açıklamada, şirketin 150 milyon TL ödenmiş sermayesinin olduğunu ve Türkiye'de şirkete ait 300 milyon TL değerinde mal varlığının bulunduğunu ve bunun şirketin borçlarının kapatılmasına yeteceğini iddia etti.

Serdar İnan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016 ağustos ayında gözaltına alınmış ve 8 gün sonra serbest bırakılmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. 1 senedir yurtdışında olan İnan'dan bir süredir haber alınamadığı iddia edilmişti.