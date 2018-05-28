İngilizce eğitim daha hızlı iş bulma olanağı ve daha yüksek ücret sağlıyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Anadolu, İstanbul Medeniyet, Dokuz Eylül ve Bülent Ecevit üniversitelerinden 4 akademisyen, üniversitelerdeki öğrenim dilinin iş hayatına etkilerini araştırdı. 2005-2017 yılları arasında öğrenim dili İngilizce ve Türkçe olan iktisat ve işletme bölümlerinden mezun bin 320 kişiyle anket ve mülakat yapıldı. Elde edilen bulgular, “Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Okuldan İşe Geçişe ve Kazanca Etkisi” başlıklı araştırmada toplandı. TÜBİTAK destekli araştırmaya göre, İngilizce iktisat bölümünü bitirenler, mezuniyetlerinden itibaren ortalama 13 ay, Türkçe iktisat bölümünü bitirenler ise ortalama 16 ay boyunca iş arıyor. İngilizce iktisat mezunları, ilk işlerine Türkçe müfredatla mezun olanların 1.4 katı maaşla başlıyor.

DENEYİM MAAŞA YÜZDE 10 YANSIYOR

Staj yapmanın ve öğrenciyken çalışmanın işe ilk girişi kolaylaştırdığı vurgulanan araştırmada, ilave 1 yıllık deneyimin ücretleri yaklaşık yüzde 10 artırdığı, yüksek lisans mezunu olmanın da ücretleri anlamlı olarak yükselttiği kaydedildi.

Araştırma için 1.320 kişiyle anket yapıldı.

1 yıllık deneyim ücretleri % 20 oranında artırıyor.

‘NE İŞTE NE OKULDA OLANLARIN ORANI YÜZDE 30’

Araştırmanın ayrıntıları, çarşamba günü, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kamuoyuna duyurulacak. Merkezin Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, Türkiye’de üniversite mezunu gençler arasında ne işte ne okulda olma oranının yüzde 30’larda seyrettiğini vurgulayarak, “İngilizce eğitim veren bölümlerden mezun olmak, iş bulma süresini yüzde 20 kısaltıyor” dedi.

BABASI ÖZELDE ÇALIŞAN 13 AY İŞ ARIYOR

Araştırmada elde edilen diğer bulgular ise şöyle:

- Not ortalamasının, mezuniyet sonrası işe girişte anlamlı etkisi yok.

- İktisat mezunları, işletme mezunlarından daha uzun süre iş arıyor ancak daha fazla kazanıyor.

- İngilizce bölümden mezun olanların ortalama ücretleri Türkçe’den mezun olanlardan yaklaşık yüzde 20 fazla.

- Erasmus programı ile yurtdışına gidenler, gitmeyenlere göre daha fazla ücret elde ediyor.

- Babası özel sektörde çalışanlar (13 ay), kamuda çalışanlara (16 ay) göre mezun olduktan sonra daha çabuk işe yerleşiyor.