HT Magazin'de yer alan habere göre, Lady Gaga’nın moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile iş ortağı Züleyha Özgül, Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğu pekiştirmek için iki ülkenin ünlü kadınlarıyla bir futbol maçı organize etti.

İngiltere’nin ünlü oyuncularından Jorgie Porter, Jazz Franks, Gemma Ann Minton, ‘Harry Potter’ın oyuncusu Anna Shaffer ile ünlü futbolcular Wes Brown’un eşi Lianne Brown ve Djibril Cissé’nin eşi Judith Ann Cisse İstanbul’a gelecek.

12 Haziran’da gerçekleşecek olan maçın Türk takımında ise Cansen Kut, Esra Bilgiç Töre, Wilma Elles, Emel Yıldırım ve Ivana Sert yer alacak. Ünlü İngiliz kadınlar İstanbul’da tarihi yerleri gezip iftar yemeğine katılacak.

‘İNGİLTERE’DE DE MAÇ YAPACAĞIZ’

Çalışmalarını İngiltere’de de sürdüren Zeynep Kartal, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Topraklarımızdaki doğal güzellikleri ve köklü tarihimizi İngiltere’ye tanıtmak istedim. Biraz da olsa ülkemin tanıtımına katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana. Aynı organizasyonun benzerini İngiltere’de de yapacağız."

Ünlü futbolcu Wes Brown, eşi Lianne Brown ile birlikte İstanbul’a gelecek.