Barcelona ile ismi özdeşleşen Andreas Iniesta, takımına veda ederken; Çin ekibi Chongqing Dangdai Lifan'ın tecrübeli oyuncuya göz yaşartan bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo, Çin kulübünün Iniesta'ya 3 yıllık teklif yapacağını yazdı. Tecrübeli oyuncuya 3 yıl için 81 milyon Euro ödenecek.

Chongqing Dangdai Lifan ayrıca, Iniesta'nın ismiyle üretilen şaraplardan da 6 milyon şişe satın alma taahhüdünde bulunacak.

Paube Bento'nun teknik direktörlüğünü yapan Chongqing Dangdai Lifan ayrıca Iniesta'nın imaj haklarının yüzde 50'sini de alma teklifini yapacak.

Chongqing Dangdai Lifan'ın başkanı Jiang Lizhang, Seri B takımlarından Parma'nın yüzde 60 hissesinin sahibi. Lizhang ayrıca, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Granada'nın da sahibi konumunda.