HT Magazin'de yer alan habere göre, baklava paylaşıp Türkiye’yi özlediğini söyleyen şarkıcı, bu ay önce İstanbul’da ardından Ankara’da sevenleriyle buluşacak.



Inna’nın geçtiğimiz ay bir marka için Burak Özçivit’le kamera karşısına geçtiği reklam filmi de yakında yayınlanacak.

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