Resim ve video paylaşım platformu Instagram, yeni bir özelliği kullanıcılarına duyurdu. Artık bir arkadaşınız hikayesinde sizden bahsettiyse, aynı hikayeyi tekrar kendi profilinizde de paylaşabileceksiniz. Hatta hikayeye yeni resim ve videolar ekleyerek üzerinde değişiklikler yapabilmek de mümkün.

‘@mention Sharing’ adı verilen özellik, sadece o hikayede etiketlenmiş kullanıcılar için geçerli. Etiketlemeden önce uygulama tarafından “Bahsedilen kullanıcılar 24 saat içerisinde bu hikayeyi tekrar yayınlayabilir” uyarısı gelecek. Ardından hikayede bahsedilen kullanıcılara mesaj yoluyla ‘Bunu hikayene ekle’ linki gönderilecek.

Hikayeyi tekrar paylaştığınızda üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabileceksiniz ancak diğer kullanıcılar, ilk paylaşan kişinin ismini görebilecekler.