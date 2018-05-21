Sosyal medyada popüler olmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olan yeni Instagram özelliği, fotoğrafların kullanıcı ismi de görülecek şekilde hikayelere eklenmesine olanak tanıyor. Ancak gizliliklerine öncelik tanıyan kullanıcılar, telefonlarının bu özelliğe otomatik olarak izin vermesinden memnun değil.

Henüz yalnızca Android kullanıcıları için sunulan özelliği devreye dışı bırakarak, fotoğraflarınızı özel tutmanın iki yolu var. Bunlardan ilki hesabınızı gizli hale getirmek çünkü yalnızca açık hesapların fotoğrafları hikayelere eklenebiliyor.

İkinci yöntem ise spesifik olarak bu özelliği kapatmak. Bunun için Ayarlar menüsünden “Hikayelerde Yeniden Paylaşma” seçeneğini ‘hayır’ olarak işaretlemeniz yeterli. Özellik henüz iPhone kullanıcılarına sunulmamış olsa bile, bu ayar iOS’da da bulunuyor.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone’lara da sunulması bekleniyor.

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