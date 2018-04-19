Intel tarafından şubat ayında duyurulan Vaunt, giyilebilir teknoloji pazarını yeniden hareketlendirme potansiyeline sahip akıllı gözlük olarak görülüyordu.

The Information’ın kaynaklarına göre, dev işlemci üreticisi, aralarında Superlight olarak isimlendirilen Vaunt projesinin de yer aldığı giyilebilir teknoloji birimini kapatma kararı aldı. Haberi doğrulayan Intel, söz konusu kararın pazar dinamikleri ve yetersiz yatırımdan kaynaklandığının ipuçlarını verdi.

Intel’in giyilebilir teknoloji departmanında 200 civarı çalışan bulunuyor ve değeri 350 milyon dolar civarında. Şirket daha önce bu departmanın çoğunluk hisselerini satmaya çalışmış ancak alıcı bulamamıştı.

Intel, Vaunt’un Google Glass gibi garip görünmemesi için akıllı gözlüğün tüm bileşenlerini normal görünüşlü bir gözlük çerçevesine sığdırmayı başarmıştı. Ayrıca gözlükte herhangi bir kamera bulunmuyordu.

Düşük güçle çalışan bir projektörün 400 x 150 piksel monokrom görseli kullanıcısının sağ alt görüş alanına yansıtan Vaunt, bu sayede günlü kullanım için uygun bir görünüm çiziyordu.

Intel akıllı gözlük pazarından çıkarken, Amazon ve Apple gibi devler bu alandaki projelerini büyük bir gizlilikle sürdürmeye devam ediyor.

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