Serie A'nın 28. maç gününde Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Inter'le Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi. Geçen hafta Roma'ya 4-2 kaybederek liderliği 11 maçtır kazanan Juventus'a devreden Napoli bu mücadelede de puan kaybetti.

Baştan sona üstün oynayan Napoli maçı 12 isabetsiz orta ve sadece 2 isabetli şutla tamamladı. İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle geçen hafta ertelenen maçlar arasında Inter'in de maçı vardı. Bu sonuçla Inter bir maçı eksik durumda puanını 52'ye yükseltti. Bir maçı fazla bulunan Napoli ise haftayı 70 puanla kapattı.