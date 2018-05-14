Euro’da bir yıl içinde gerçekleşen yüzde 30’u aşan artış, otomobil pazarının ‘pazar oluşturucusu’ haline gelen filo kiralamacıları zora soktu. 50 bin adede yaklaşan araç sayısıyla Türkiye’nin en büyük filolarından birine sahip olan Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, önümüzdeki dönemin pazardaki pek çok şirket için kritik olduğuna dikkat çekti. Pazarda 100 milyonlarca Euro borcu olan şirketler olduğunu söyleyen Ak, en fazla 1’e 6 olarak kabul edilen sermaye borç rasyosunun bazı kiralama şirketlerinde 1’e 50 oranlarına vardığını bunun da sadece kiralama sektörü için değil, otomobil iç pazarı için de küçülme anlamına geleceğini dile getirdi.

Vural Ak pazarı tehdit eden tehlikeyi şöyle anlattı: “Euro’yla satın alıp Euro ile kiralıyoruz. Ama sektörün en büyük sıkıntısı aynı amanda Euro ile borçlanması. Ancak araçlarımızı ikinci elde TL ile satıyoruz. Filolarımıza kattığımız araçların ortalama maliyetleri 25 bin Euro civarında. Araçları ortalama bu paraya satın alıp kiralama süresinin bittiği 3 yılın sonunda 15-16 bin Euro’ya satıyoruz. Ancak son üç yılda Euro’daki bu yüzde 73’e varan artış, kiralama ömrünü tamamlayıp TL ile satılması gereken araçlarda araç başına 5-6 bin Euro’lara varan zararlara neden oluyor.”

SEKTÖR EN AZ İKİ YIL YERİNDE SAYABİLİR

Bu durumu 3 yıl önce fark ettiklerini ve döviz riski almadıklarını belirten Ak, sermaye/borç rasyolarını 1’e 5 seviyesinde tuttuklarını ve pazardaki 5-6 büyük kiralama şirketinin hormonlu büyüme ve borç sarmalından ötürü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, büyüme kararı aldıklarını söyledi. Ak “Borçlanma oranları sermayelerinin 50 katına ulaşmış olan 5-6 şirket havlu atma noktasına geldi” dedi.

En az iki yıl filo kiralama sektöründen büyüme beklememek gerektiğini dile getiren Vural Ak, “Sektörün asıl büyük sıkıntısının yeterli sermayeye sahip olmaması” dedi. Sektörün yeterli sermayeye sahip olması halinde bugün 350 bin adet olan uzun dönem kiralık araç sayısının üç yıl içinde iki katına yakın artıp rahatlıkla 650 bin adetlere ulaşabileceğini dile getirdi. Otomobil kiralama işinin kârlı bir iş olduğunu söyleyen Ak, “Kiralama çok zor bir iş. Çünkü çok yüksek bir borcu yönetmek zorundasın. Bir araç 25 bin Euro iken 10 bin araçlık bir filo 250 milyon Euro’ya tekabül ediyor.

Bu demek değildir ki kiralama işi zarar ettiren bir iştir. Hayır çok özen gerektiren çok ciddi bir finansal yönetim gerektiren bir iştir. Şimdi bu kârlı işi Anadolu’daki yetkili servislerle bir ortaklık sistemiyle büyütmek istiyoruz” dedi.