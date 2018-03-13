Geçtiğimiz kasım ayında satışa sunulan iPhone X ile yükselişe geçen iOS, 2017’nin son çeyreğinde Avustralya pazarında Android’i tahtından etti.

IDC araştırma şirketinin sağladığı verilere göre, söz konusu çeyrekte 1,76 milyon adet iOS’lu cihaz sevkiyatı yapıldı. 2016 yılının aynı çeyreğinde payı yüzde 54,9 olan iOS’lu cihazlar, geçtiğimiz yılı yüzde 56,2 payla kapattı.

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Android ise dördüncü çeyrekte 1,37 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Android’li cihazların 2016 yılı son çeyrek payı yüzde 44,6 iken, geçtiğimiz yılı yüzde 43,8 payla tamamladı.

Ülkede Apple'ın ardından en çok telefon satan şirketin ise Samsung olduğu açıklandı.