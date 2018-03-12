İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu olan Melike Kuvvet'le ilgili olarak, arkadaşı Murat Saluk'un yazdıkları duygulandırdı. Melike Kuvvet'in FETÖ kumpası sonucunda askeriyeden atıldığı da ortaya çıktı.
Murat Saluk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuvvet'in FETÖ kumpasıyla "ahlaksız yaşantı" iddiasıyla ordudan atıldığını ifade ederek şunları yazdı:
"FETÖ'cüler tarafından, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip ordudan atıldı. Onu sorgulamaya gelen, şimdi tutuklu olan istihbarat subayları "pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri" diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Olay Merzifon'da geçiyordu, orada ne pavyon ne de gece kulübü vardı... Olsa bile onurlu ve şerefli bir Türk askeri olan Melike zaten öyle bir şey yapmazdı..."
"ŞARKI SÖYLEMESİNİ BAHANE EDEREK KUMPAS KURDULAR"
Saluk, Kuvvet'in arkadaş toplantılarında istek olduğu zaman şarkı söylediğini ifade ederek, "Onu ordudan atmak isteyenlerin bunu bahane ederek kumpas kurduklarını" öne sürdü.
"İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜ"
Arkadaşının intiharı bile düşündüğünü öne süren Saluk, "O dönemlerinde sürekli telefonla konuşuyor telkinlerde bulunuyordum. AYİM'e dava açtı geri dönmek için. İlk duruşmada kaybetti" diye yazdı.
Sürecin ardından bir yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ve Kuvvet'in ordudan atılmasına sebep olduklarını öne sürdüğü askerlerin tutuklandığını yazan Saluk, "Ben sivil piyasada helikopter pilotluğu yap dediğimde ise, 'ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar' diyordu" ifadelerini kullandı.
Melike Kuvvet'in jet pilotu sertifikası için Çorlu'da uçuş okuluna başladığını aktaran Saluk, darbe girişiminin ardından söz konusu okulun kapandığını söyledi. Saluk, "Tüm suçlular tutuklandı, Hava Kuvvetleri ise FETÖ'nün geçmişte ordudan attığı pilotları geri çağırmıştı. Melike gibi birçok kişiye ulaştı, Melike buna çok sevinmişti eski günlerde olduğu gibi üniforma giyecek Binbaşı rütbesiyle helikopterine binecekti. Sağlık raporu istediler onu da aldı, pazar günü telefonla konuştuk, 'yarın Hava Kuvvetleri'ne gidiyor yeniden göreve başlıyorum' demişti, çok mutluydu. 'Bu arada ne mi oldu' dersiniz? Eğitim aldığı Çorlu'daki uçuş okulu FETÖ'den kapatılmıştı, Hava Kuvvetleri ise Melike'yi FETÖ'cü bir okullla yakın temasta ve eğitimde olduğu için göreve kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Yıkılmıştı. FETÖ'cüler yüzünden atılmıştı, yine FETÖ'cüler yüzünden göreve dönememişti. Bu arada Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve davayı kazandı, "özel hayatın gizliliğinin ihlali "gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti ,göreve tekrar döneceği günlere aylar kalmıştı. Onurunu, şerefini, üniformasını yeniden alacaktı. Bu arada parasızlık ve yoklukta dipteydi." dedi.
Başaran Holding'deki işi, Hava Kuvvetleri'ne yeniden döneceği güne kadar, borçlarını ödeyebilmek için bulduğunu ifade eden Saluk, "3-5 aydır onların özel uçağında pilotluk yapıyordu. Gözü ne sivil hava yollarında ne de bir iş adamının jetindeydi. Milliyetçi, Atatürk'çü vatan aşkıyla tutuşan bir askerdi. Derdi tekrar üniforma giymekti" ifadelerini kullandı.
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