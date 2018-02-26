Şarkıcı Oğuzhan Koç, yeni şarkısının klibinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Koç'un at ile beraber karesine İrem Derici'den herkesi şoke edecek bir yorum geldi.



Derici, Koç'un paylaşımına, "Canım beni etiketlemeyi unutmuşsun" yorumunu yaptı. İrem’in at benzetmesi isee Oğuzhan’ı güldürdü.

Koç, bu yoruma "hahaha" şeklinde yanıt verdi.



