HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkıcının doğum günü partisine İrem Derici, Cem Belevi ve Burak King katıldı.



Gecenin sonunda gazetecilerle bir araya gelen Derici, “Yalnızlık sizi üzüyor mu?” sorusuna “Yalnız olmak üzüyor. Aile, konser, memleket meseleleri akılda dönerken insan mutlu olamıyor. Evet, ben mutsuzum. Ama Allah’ımıza her gün verdikleri için şükrediyorum” diyerek cevap verdi.





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