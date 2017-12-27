Cadde’nin haberine göre, bir spor mağazasından ayakkabı satın alan İrem Sak'ın keyfi yerindeydi.



Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında fotoğrafları çekilince yüzünü saklaması ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Yüzümde bir şey yoktu. Maske yaptırmıştım, kızarıklık vardı. Estetik falan yaptırmadım, yok bende" dedikten sonra alışverişine devam etti.

irem sak