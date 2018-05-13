Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan İrfan Buz, "İstediklerimizi ilk yarıda yaptık. Taktiksel olarak istediklerimiz oldu, öne geçtik. İyi götürdüğümüz maçın ikinci yarıda 3 dakika iki gol yedik. İlk yarıda Ceyhun Gülselam'ın pozisyonu faul, içeride mi, dışarıda mı o tartışılır. Geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık ama yandan gelen ortada Vagner Love'un kafası gol oldu. İlk ve son gol bizi çok üzdü. Beşiktaş'ın eksikleri var ama sahada yine çok iyi isimler vardı." dedi.

Ligdeki durumları hakkında konuşan İrfan Buz, "Üzgünüz, Akhisarspor maçına bakacağız. Akhisarspor'un 1 puan alması halinde küme düşeceğiz. Kayserispor - Akhisarspor maçının sonucuna göre önümüze bakacağız." diye konuştu.