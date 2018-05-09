Adnan Bali, son dönemde gündeme gelen kredi yapılandırmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun çok olağan dışı bir hadise olmadığını belirterek, yapılandırmaların "kredi geri ödemeleri ile firmaların öngördüğü nakit akışlarının son dönemdeki piyasa gelişmeleri karşısında birbirinden kopması ve uyumsuz hale gelmesi sonucu bankacılık sisteminin bu gibi durumlarda hep başvurduğu, nakit akışlarıyla uyumlu hale getirme işi" olduğunu söyledi.
Bali, "Kredi yapılandırma bu yönüyle bakıldığında daha önce başvurmadığımız, bundan sonra da başvuramayacağımız çok sıra dışı ve illa bir problemi ifade eden bir hadise değildir. Bunların son konjonktürde biraz da üst üste gelir gibi olması, olumsuz algılanmasına neden oldu. Normal şartlarda biz bunu yürütüyoruz ve yönetiyoruz." dedi.
Bankanın aktif kalitesinin muhafazası, yürütülmesi ve yönetilmesinin de bunu gerektirdiğini ifade eden Bali, bu yapılandırmaların bir kampanya haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.
"İHTİYACI OLANLA OLMAYANI İYİ AYIRT ETMEK LAZIM"
Adnan Bali, şunları kaydetti:
"Bunu, 'ona yapıldı, buna da yapılmalı' veya avantaj sunuluyormuş da o avantajdan başkalarının da istifade etmesi gibi bir hale getirmemek lazım. İhtiyacı olanla olmayanı iyi ayırt etmek lazım. Neticede bu kaynaklar memleketin kaynaklarıdır. Kaynakları doğru olmayan yerde kullanmak, kaynak tahsisini bozmak yanlış şeylerdir. Reel sektör de bu konuda ilkeli davranmalı, sağlam durmalı. Nihayetinde finans sisteminin de, reel sektörün de sağlığı birbirine bağlı. Dolayısıyla 'burada çok özel avantaj sağlanacak' türden taleplerde bulunmayı reel sektör asla ve asla düşünmemeli ve yapmamalıdır."
İş Bankası olarak şu ana kadar yapılandırmalardan hiçbir zarar görmediklerini ve bunların olağan şeyler olduğunu dile getiren Bali, 2010 yılında, küresel kriz sonrasında İş Bankası'nın "hiç böyle gürültü patırtı olmadan" 10 binin üzerinde ticari müşterisinin kredisini yapılandırdığını bildirdi.
Bali, "Oradaki protokollerin de yüzde 80'inden fazlası çalıştı ve geri ödendi. Böylece istihdam, işler ve varlıkların değeri korundu. Milletin parası çarçur edilmedi. Fena mı?" diye konuştu.
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