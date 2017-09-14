İspanya:72 - Slovenya: 92 | MAÇ SONUCU

EuroBasket 2017 yarı final ilk maçında İspanya'yı 92-72 yenen Slovenya, turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi.

1999 doğumlu Luka Doncic, 11 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle İspanya'yı dağıttı!

Türkiye'nin de ev sahibi ülkelerden olduğu 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde turnuvanın 1 numaralı favorisi İspanya, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Son 16 turunda Millilerimiz'i de eleyen ve turnuvada rakiplerine maç başına 20 sayı farkla oynayan İspanya bu kez 20 sayı farklı kaybetti!

Maç boyunca 3 sayılık isabetlerde aradığını bulamayan İspanya, yüzde 30'un altında isabet kaydetti. Öte yandan Slovenya ise 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 55'in üzerinde oynadı. Slovenya, 22 asistle oynarken Boğalar ise sadece 14 asistte kaldı. NBA'de Miami Heat forması giyen Goran Dragic, 15 sayı 5 asistle oynarken 18 yaşındaki yıldız Luka Doncic de 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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