İstanbullu Gelin 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin son bölüm

Özcan Deniz'in Faruk, Aslı Enver'in ise Süreyya rolüyle başrolü üstlendiği İstanbullu Gelin'in 18. bölümü dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 18. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İstanbullu Gelin 19. bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin son bölüm özeti...
İSTANBULLU GELİN 19. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, merakla İstanbullu Gelin 19. bölümde neler yaşanacak? diye araştırıyor. İşte İstanbullu Gelin 19. bölüm fragmanı...
İSTANBULLU GELİN 19. BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İstanbullu Gelin'in dün akşam ekrana gelen 18. bölümünde;
Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.
Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur. Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur.
Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir. Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.
- İstanbullu Gelin
- İstanbullu Gelin son bölüm
- İstanbullu Gelin 19. bölüm fragmanı
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