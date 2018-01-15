Evlenme kararı aldığı iddia edilen Mısırlı oyuncu sevgilisi Bassel Alzaro’dan sürpriz şekilde ayrılan Meryem Uzerli, kalbini Alman yönetmen ve senarist Lüey Nohut’a kaptırdı.

BİR GECE ÜÇ MEKAN

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Meryem Uzerli önceki akşam Almanya’dan gelen sevgilisi Lüey Nohut’la felekten bir gece çaldı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, bir gecede tam üç mekân gezdi. İlk olarak Etiler’deki La Boucherie’de eğlenen ekip, ilerleyen saatlerde soluğu Emirgan’daki Gizli Kalsın’da aldı.

KAPÜŞON ÖNLEMİ

Yaklaşık bir saat sonra yine Etiler’de bulunan Fenix’e geçen ikili ve arkadaşları, burada geç saatlere kadar sarmaş dolaş eğlendi. Mekândan birlikte çıkan çiçeği burnunda çift, flaşların patlamasıyla şaşırdı. Nohut, kapüşonuyla yüzünü saklamaya çalışırken Uzerli ise neşeli tavırlar sergiledi.

İkili, mekândan Meryem Uzerli’ye ait VIP minibüsle ayrıldı.

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Lüey Nohut