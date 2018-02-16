Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu erecek olan Koray Günter için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Calciomercato.it'in haberine göre, Lazio, Fiorentina ve Atalanta Koray'ı kadrolarına katmayı düşünüyor. Haberde Galatasaray'ın futbolcuya sözleşme önerdiği ancak Koray Günter'in yeni bir tecrübe yaşamak istediği iddia edildi.

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