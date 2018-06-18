Dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı en ilgi çekici yapan şeylerden biri, favori olmayan takımların alacağı sürpriz sonuçlardır. Bu takımların, güçlü rakipler karşısında elde edeceği sonuç dünya gündemine otururken futbolcularının hikayeleri de merak konusu olur. Tarihinde ilk kez katıldığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda dikkatleri çeken İzlanda'da teknik direktör Heimir Hallgrimsson'un aynı zamanda dişçi olması futbolseverlerin ilgisini çekmişti.

Kaleci Hannes Halldersson'un da başarılı bir yönetmen olması dünya gündemine oturmuştu. İzlanda, 2018 Dünya Kupası'na da tarihinde ilk kez katıldı ve ilk maçından sürprize imza attı! Yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı İzlanda, bir milyondan az nüfusuyla finallere kalan ilk ülke de olmuştu. Gruplardaki ilk maçında Arjantin'le karşı karşıya gelen İzlanda, Alfred Finnbogasson'un golüyle skoru eşitledikten sonra 1 puanla ayrılmasını bildi. Maç boyunca Messi'nin kaçırdığı penaltı kadar gösterdiği performansla dikkat çeken Saevarsson da gündeme oturdu.

Yarı profesyonel rbir ligde mücadele eden bir kulüpte futbol oynayan Birkir Mar Saevarsson, aynı zamanda bir fabrika işçisi! Başarılı futbolcu, İzlanda'nın başkenti olan Reykjavik'de tuz paketleme fabrikasında çalışıyor. Saevarsson hakkında enteresan olan şey, 33 yaşındaki futbolcunun ülke milli takımı adına en çok süre alan oyuncu olmasına rağmen ülkesini Dünya Kupası'nda temsil edebilmek için hala çalıştığı yerden izin alması gerekmesi.

ANA MESLEĞİ FUTBOL DEĞİL!

Sporx'te yer alan habere göre ana mesleği futbol olmamasına ve doğru düzgün bir kulüpte futbol oynamamasına rağmen, İzlanda savunmasının önemli bir parçası olan Saevarsson, Arjantin karşılaşmasında Messi'ye karşı oynadığı futbolla dikkatleri çekmiş ve beğeni kazanmıştı. Saevarsson'un ve birlikte görev yaptığı diğer savunma oyuncularının bu ilk başarısı değildi, Euro 2016 da oynadıkları ilk grup maçında da Ronaldo'nun gol atmasını engelleyip 1-1'lik bir beraberlik almışlardı.