İzmir'in Aliağa ilçesinde, hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgelerine taşınan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, TIR'a çarptı. Kazada, 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılardan 24 yaşındaki Esma Başkurt, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.



DHA'nın edindiği bilgiye göre kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale yolu Çaltıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Bergama yönüne giden Hazal Meral yönetimindeki ambulans, Fahri A.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulanstaki sağlık personelleri Hazal Meral, Sema Öksüz ve Esma Başkurt yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANE YOLUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Torbalı'ya hasta nakli yaptıktan sonra görev bölgeleri olan Şakran'a döndükleri öğrenilen sağlık ekibinden yaralı Hazal Meral ve Sema Öksüz, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Başkurt ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Esma Başkurt'un cenazesinin memleketi Balıkesir'e gönderileceği öğrenildi.

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